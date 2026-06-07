ABC: США готовится к смертной казни военнослужащих впервые за полвека

Армия США готовится привести в исполнение смертный приговор в отношении четырех заключенных, если президент отдаст такой приказ. Об этом сообщает телеканал ABC News. Это может стать первым случаем смертной казни военнослужащего за полвека.

Согласно внутреннему документу планирования, с которым ознакомился телеканал, разработанная в феврале программа получила название «Операция "Решительное правосудие"». Проект обязывает перевести осужденных из казарм в Форт-Ливенворте в штате Канзас в тюрьму строгого режима в Терре-Хот в штате Индиана — там Минюст проводил гражданские казни во время первого президентского срока Дональда Трампа.

Официальный представитель армии Синтия Смит подтвердила проведение подобных учений, отметив, что это стандартная часть планирования на случай распоряжения из Белого дома.

Мораторий на смертную казнь за федеральные преступления в США действовал с 2003 по 2020 год. В 2021 году во время своего первого президентского срока Дональд Трамп отменил мораторий. Тогда было казнено 13 человек. Администрация экс-президента Джо Байдена мораторий вернула. После вступления на второй президентский срок, господин Трамп вернул применение смертной казни. В апреле Минюст США расширил перечень разрешенных методов казни, включив в него в том числе расстрел.