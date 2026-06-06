В ДР Конго подтвердили более 480 случаев заболевания Эболой

Число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго достигло 488. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные властей страны. Число смертей от заболевания увеличилось до 86.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала текущую вспышку Эболы в ДР Конго и соседней Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения. Как заявляли власти Конго, вспышка вызвана штаммом Бундибугио, вакцин и лекарств от которого пока нет. В конце мая организация сообщала о более чем 200 погибших от лихорадки. Центром вспышки заболевания остается провинция Итури в ДР Конго.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, российская вакцина против нового штамма вируса Эбола уже разработана, однако препарат должен пройти испытания. Как сообщали в ВОЗ, на создание вакцины от штамма Бундибугио может уйти до 6-9 месяцев.