Китай начал морскую операцию к востоку от Тайваня

Китай начал специальную морскую операцию к востоку от Тайваня. Об этом сообщило агентство «Синьхуа». Операция стала ответом на заявление Японии и Филиппин о начале переговоров по делимитации морской границы к востоку от острова.

К участию в специальной правоохранительной миссии привлечены силы Управлений морской безопасности провинций Фуцзянь и Гуандун, а также Спасательное управление и Центр обеспечения судоходства Восточно-Китайского моря.

Основными задачами названы полное выполнение функций по охране морского административного права КНР, расширение масштабов дальнего патрулирования и мониторинг судоходства в стратегически важных районах.

В конце мая, по итогам визита в Японию президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего, Токио и Манила объявили о запуске переговоров, целью которых должно стать разграничение континентального шельфа и исключительной экономической зоны. В Пекине действия сторон расценили как прямую угрозу своим интересам.