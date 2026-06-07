Reuters: США предоставят странам Персидского залива активы Ирана

США предоставят союзникам по Персидскому заливу иранские активы для возмещения ущерба, нанесенного Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По информации собеседника агентства Соединенные Штаты также рассматривают использование активов для ремонта и возмещения прошлых убытков. Министр США Скотт Бессент поручил команде оценить ущерб, нанесенный союзникам в Персидском заливе Ираном, отмечает источник Reuters.

С начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля страны Персидского залива, в которых размещены американские объекты, — Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия — регулярно становятся целью атак иранских ракет и беспилотников.