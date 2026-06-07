Массовая стрельба произошла недалеко от фестиваля в штате Огайо

Несколько человек пострадали от массовой стрельбы в городе Толидо штата Огайо недалеко от фестиваля Old West End.

«По прибытии полицейские обнаружили несколько пострадавших от стрельбы. Многие из них были доставлены в ближайшие медицинские учреждения для лечения»,— указано в заявлении городской полиции в соцсети Х. Власти продолжают поиски подозреваемых. Один из посетителей фестиваля рассказал CNN, что услышал не менее десяти выстрелов.

Губернатор Огайо Майк Девайн выразил беспокойство случившимся. «Летние фестивали должны быть безопасными местами, где семьи могут проводить время вместе, не опасаясь насилия»,— заявил он.

Фестиваль Old West End — ежегодное мероприятие с живой музыкой, посвященное экскурсиям по домам в историческом районе города.