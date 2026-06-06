В Минцифры назвали «ближайшей повесткой» идентификацию по возрасту на платформах

Вопрос о внедрении механизмов идентификации пользователей онлайн-платформ по возрасту стоит в приоритете для ближайших обсуждений. Об этом на «ИТ-завтраке» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава Минцифры России Максут Шадаев.

«Вообще, в целом, тоже ближайшая повестка — это все-таки вопрос встраивания механизмов возрастной идентификации в платформы... Этот вопрос точно перед нами встанет»,— сказал господин Шадаев (цитата по ТАСС). Министр заявил, что «Европа и многие развитые страны» идут в этом направлении «по пути жестких ограничений».

В апреле введение возрастных ограничений в соцсетях начала рассматривать Япония. Подобные меры также обсуждают в Великобритании, Франции, Испании, Индии. В декабре прошлого года запрет на соцсети до 16 лет ввела Австралия. Институт немецкой экономики на основе своего исследования рекомендовал запретить соцсети детям до 13 лет.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Детки в сетках».