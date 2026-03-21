Детки в сетках
Как в разных странах пытаются защитить детей от опасностей интернет-общения
В декабре прошлого года в Австралии вступил в силу первый в мире запрет на использование соцсетей людьми моложе 16 лет. В январе 2026-го аналогичный запрет поддержала Национальная ассамблея Франции, теперь документу предстоит получить одобрение Сената. Власти ряда других стран также обсуждают или уже готовят введение ограничений, объясняя это заботой о подрастающем поколении. Что где грядет — в материале “Ъ”.
В Австралии, где запрет вступил в силу 10 декабря 2025 года, гражданам страны до достижения 16-летнего возраста запрещается иметь аккаунты в популярных соцсетях, таких как Facebook, Instagram (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), TikTok, X, Reddit, Snapchat, YouTube, Threads, Twitch и других. В случае выявления нарушений наказываться будут не дети или их родители, а платформы. Тем, которые не примут достаточных мер для реализации запрета, грозят штрафы в размере до 49,5 млн австралийских долларов ($34,9 млн). По данным СМИ, после введения запрета в Австралии уже деактивировали более 4,7 млн аккаунтов несовершеннолетних пользователей.
В Малайзии закон, вводящий запрет на доступ несовершеннолетних к соцсетям, вступил в силу 1 января 2026 года. Реализация прописанных мер на практике ожидается позже в текущем году, когда будут доработаны механизмы цифровой верификации пользователей по возрасту. Власти соседней Индонезии объявили, что аналогичный запрет вступает в силу с 28 марта 2026 года. С этой датой аккаунты несовершеннолетних на «высокорисковых платформах», в том числе Facebook, Instagram (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), TikTok, и Roblox будут постепенно деактивироваться.
Во Франции закон, вводящий запрет на доступ к социальным сетям подросткам младше 15 лет, как уже говорилось, был одобрен Национальной ассамблеей в январе 2026 года, ему осталось лишь получить одобрение в Сенате. Инициаторы рассчитывают, что документ вступит в силу к новому учебному году. Параллельно предлагается распространить на лицеи запрет на использование мобильных телефонов, который уже действует в школах и колледжах.
В Португалии в феврале прошел первое чтение законопроект, устанавливающий, что дети в возрасте от 13 до 16 лет могут пользоваться соцсетями, видеоплатформами и мессенджерами только в исключительных случаях, при условии явно выраженного и подтвержденного согласия родителей и опекунов. В список подпадающих под ограничение платформ не включен WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), поскольку многие родители используют его для связи с детьми.
О планах ввести запреты и ограничения на доступ в соцсети для детей младше 14–16 лет объявили Дания, Испания, Австрия, Германия, Греция и ряд других европейский стран. Европарламент принял резолюцию, призывающую установить минимальный возраст в 16 лет для доступа к соцсетям, видеоплатформам и ИИ-ассистентам на общеевропейском уровне.
В США законопроект, запрещающий иметь аккаунты в соцсетях детям до 13 лет и ограничивающий контент для детей до 17 лет, находится на ранних стадиях обсуждения в Конгрессе. Различные ограничения вводятся на уровне штатов. В частности, в Виргинии ограничили время в соцсетях для пользователей до 16 лет одним часом в день, а во Флориде ввели полный запрет на регистрацию аккаунтов до 14 лет. Правда, оба запрета в настоящее время оспариваются недовольными в судах.
В Бразилии в сентябре 2025 года был принят закон о защите детей в интернете. В достаточно широкий перечень мер входят запрет на сбор личных данных и персонализированную рекламу для детской аудитории, верификация и разграничение контента по возрасту, инструменты для родительского контроля. Закон, вступающий в силу в марте, применяется не только к соцсетям, но и к любым поставщикам услуг в интернете, от магазинов приложений до игровых платформ, к которым могут получить доступ дети. Под его защитой интернет-аудитория в возрасте до 18 лет.
По аналогичному пути пошли в ОАЭ, где в 2025 году был принят закон, распространяющийся и на соцсети, и на всех поставщиков интернет-услуг, как местных, так и зарубежных. Он обязывает ввести механизмы для установления возраста и соответствующей фильтрации контента, запрещает собирать персональные данные детей.
Во Вьетнаме с 2024 года действует декрет, согласно которому для пользователей младше 16 лет аккаунты в соцсетях и на игровых платформах должны регистрировать родители или опекуны. На них же возложена обязанность по родительскому контролю за контентом. Кроме этого, вводится возрастная градация для онлайн-игр и ограничивается время, которое несовершеннолетние пользователи могут проводить на игровых платформах.
Китай также давно идет своим путем. В стране применяется постоянно расширяющийся перечень мер, направленных на защиту несовершеннолетних: от фильтрации контента до введения временных ограничений. В частности, в 2021 году правила ограничили время для игр пользователям до 18 лет одним часом в день по пятницам, субботам и воскресеньям. Дети до 14 лет могут проводить не больше 40 минут в приложении Douyin (китайская версия TikTok). Также предлагается вводить ограничение на пользование интернетом по ночам: с 22 часов вечера до 6 утра. Реализация этих мер возложена на провайдеров и производителей устройств, а контроль — на родителей.
В России защиту детей начали не с социальных сетей, а с игровой платформы Roblox. В декабре Роскомнадзор ограничил к ней доступ, сославшись на размещение деструктивных материалов, зафиксированных случаев буллинга и общения детей с педофилами. Что касается других соцсетей и мессенджеров, то к мерам по возрастному ограничению прибегать, возможно, и не придется — они блокируются или замедляются для всех российских граждан, независимо от возраста.
Добавим, что практически все популярные социальные сети и сами в своих правилах устанавливают минимальные возрастные ограничения для пользователей. Чаще всего для регистрации аккаунта требуется быть не младше 13 лет. Главный вопрос — в определении точного возраста пользователей: это требование трудно реализовать на практике.
Как показывают приведенные выше примеры, меры по ограничению воздействия социальных сетей на детей и подростков могут быть разными. Однако их цель везде одинакова: забота о безопасности и психическом здоровье подрастающего поколения. Инициаторы ссылаются на различные исследования, показывающие, что неконтролируемое использование соцсетей может оказывать негативное воздействие на психическое и физическое здоровье юных пользователей. К примеру, в опубликованном в 2024 году докладе Всемирной организации здравоохранения говорится, что доля подростков, демонстрирующих симптомы зависимости от соцсетей, в мире достигает 11%. Причем девочки сталкиваются с негативными последствиями чаще мальчиков, а наиболее уязвимая возрастная группа — 13 летние.
Дети 11, 13 и 15 лет, ответившие утвердительно на вопрос, подвергались ли они травле в интернете хотя бы раз за последние несколько месяцев
Соцсети и интернет в целом таят и другие опасности для детей и подростков, в том числе кибербуллинг. В некоторых странах дополнительным стимулом к действию законодателей послужили случаи травли в сети, которые приводили к серьезным последствиям, вплоть до самоубийств.
Неудивительно, что родители в разных странах в целом поддерживают принимаемые властями меры. Международное исследование Ipsos, проведенное в 2025 году среди взрослых жителей 30 стран мира, показало, что семь из десяти респондентов выступают за запрет соцсетей для детей в возрасте до 14 лет. Так, в уже введшей запрет Австралии меру поддерживают 79% опрошенных, вводящей Индонезии — 87%, готовящейся к введению Франции — 85%. Меньше всего высказавшихся в пользу запрета в Германии и Таиланде — по 53%. При этом по сравнению с 2024 годом число сторонников ограничительных мер выросло во всех странах, кроме Индии, Таиланда и Венгрии.
Что касается мнения детей, то глобальных исследований пока не проводилось. Однако опросы в отдельных странах свидетельствуют, что они, как и следовало ожидать, куда меньше воодушевлены подобными инициативами. К примеру, в Германии, свежее исследование маркетинговой компании KB&B показало, что более половины опрошенных родителей (58%) хорошо относится к идее введения запрета на доступ к соцсетям для детей до 16 лет; среди самих детей в возрасте от 8 до 17 лет более или менее благосклонно об этой идее высказался лишь каждый пятый (19%).
Среди предпочтительных мер по снижению негативного влияния соцсетей на несовершеннолетних немецкие родители поставили на первое место по действенности ограничение функционала платформ в зависимости от возраста (запрет персонализированной рекламы, отключение комментариев и личных сообщений, ограничение бесконечной ленты). Дети чаще считают, что любые ограничения должны устанавливаться не в законе, а в семье.
По данным того же исследования, в большинстве немецких семей уже установлены те или иные запреты на интернет и соцсети, чаще всего временные (например, не больше нескольких часов в день, только в определенные часы или дни недели).
С одной стороны, дети и сами осознают, что социальные сети могут оказывать негативное влияние. (В частности, по данным одного американского опроса, больше всего у подростков страдает сон.) С другой стороны — для многих подростков соцсети являются основным каналом общения, создания и поддержки дружеских связей, развития своих интересов.
Критики ограничений (а такие тоже есть) отмечают, что слишком жесткие меры могут привести к массовому уходу детской аудитории в серую зону интернета, где контроль и безопасность отсутствуют по определению. Среди других возможных негативных последствий — снижение уровня свободы и ограничение конкуренции в сети: лишь крупнейшие технологические компании располагают достаточными ресурсами для разработки механизмов установления возраста пользователей. Еще один аспект: для реализации подобных мер они будут собирать большой массив персональных данных, включая биометрию, которые не защищены от утечек и могут использоваться властями некоторых стран для слежки и цензуры. Таким образом интернет может быстро превратиться в полностью контролируемое пространство со входом «по паспорту».