Детки в сетках

В декабре прошлого года в Австралии вступил в силу первый в мире запрет на использование соцсетей людьми моложе 16 лет. В январе 2026-го аналогичный запрет поддержала Национальная ассамблея Франции, теперь документу предстоит получить одобрение Сената. Власти ряда других стран также обсуждают или уже готовят введение ограничений, объясняя это заботой о подрастающем поколении. Что где грядет — в материале “Ъ”.

В Австралии, где запрет вступил в силу 10 декабря 2025 года, гражданам страны до достижения 16-летнего возраста запрещается иметь аккаунты в популярных соцсетях, таких как Facebook, Instagram (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), TikTok, X, Reddit, Snapchat, YouTube, Threads, Twitch и других. В случае выявления нарушений наказываться будут не дети или их родители, а платформы. Тем, которые не примут достаточных мер для реализации запрета, грозят штрафы в размере до 49,5 млн австралийских долларов ($34,9 млн). По данным СМИ, после введения запрета в Австралии уже деактивировали более 4,7 млн аккаунтов несовершеннолетних пользователей.

В Малайзии закон, вводящий запрет на доступ несовершеннолетних к соцсетям, вступил в силу 1 января 2026 года. Реализация прописанных мер на практике ожидается позже в текущем году, когда будут доработаны механизмы цифровой верификации пользователей по возрасту. Власти соседней Индонезии объявили, что аналогичный запрет вступает в силу с 28 марта 2026 года. С этой датой аккаунты несовершеннолетних на «высокорисковых платформах», в том числе Facebook, Instagram (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), TikTok, и Roblox будут постепенно деактивироваться.

Во Франции закон, вводящий запрет на доступ к социальным сетям подросткам младше 15 лет, как уже говорилось, был одобрен Национальной ассамблеей в январе 2026 года, ему осталось лишь получить одобрение в Сенате. Инициаторы рассчитывают, что документ вступит в силу к новому учебному году. Параллельно предлагается распространить на лицеи запрет на использование мобильных телефонов, который уже действует в школах и колледжах.

В Португалии в феврале прошел первое чтение законопроект, устанавливающий, что дети в возрасте от 13 до 16 лет могут пользоваться соцсетями, видеоплатформами и мессенджерами только в исключительных случаях, при условии явно выраженного и подтвержденного согласия родителей и опекунов. В список подпадающих под ограничение платформ не включен WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), поскольку многие родители используют его для связи с детьми.

О планах ввести запреты и ограничения на доступ в соцсети для детей младше 14–16 лет объявили Дания, Испания, Австрия, Германия, Греция и ряд других европейский стран. Европарламент принял резолюцию, призывающую установить минимальный возраст в 16 лет для доступа к соцсетям, видеоплатформам и ИИ-ассистентам на общеевропейском уровне.

В США законопроект, запрещающий иметь аккаунты в соцсетях детям до 13 лет и ограничивающий контент для детей до 17 лет, находится на ранних стадиях обсуждения в Конгрессе. Различные ограничения вводятся на уровне штатов. В частности, в Виргинии ограничили время в соцсетях для пользователей до 16 лет одним часом в день, а во Флориде ввели полный запрет на регистрацию аккаунтов до 14 лет. Правда, оба запрета в настоящее время оспариваются недовольными в судах.

В Бразилии в сентябре 2025 года был принят закон о защите детей в интернете. В достаточно широкий перечень мер входят запрет на сбор личных данных и персонализированную рекламу для детской аудитории, верификация и разграничение контента по возрасту, инструменты для родительского контроля. Закон, вступающий в силу в марте, применяется не только к соцсетям, но и к любым поставщикам услуг в интернете, от магазинов приложений до игровых платформ, к которым могут получить доступ дети. Под его защитой интернет-аудитория в возрасте до 18 лет.

По аналогичному пути пошли в ОАЭ, где в 2025 году был принят закон, распространяющийся и на соцсети, и на всех поставщиков интернет-услуг, как местных, так и зарубежных. Он обязывает ввести механизмы для установления возраста и соответствующей фильтрации контента, запрещает собирать персональные данные детей.

Во Вьетнаме с 2024 года действует декрет, согласно которому для пользователей младше 16 лет аккаунты в соцсетях и на игровых платформах должны регистрировать родители или опекуны. На них же возложена обязанность по родительскому контролю за контентом. Кроме этого, вводится возрастная градация для онлайн-игр и ограничивается время, которое несовершеннолетние пользователи могут проводить на игровых платформах.

Китай также давно идет своим путем. В стране применяется постоянно расширяющийся перечень мер, направленных на защиту несовершеннолетних: от фильтрации контента до введения временных ограничений. В частности, в 2021 году правила ограничили время для игр пользователям до 18 лет одним часом в день по пятницам, субботам и воскресеньям. Дети до 14 лет могут проводить не больше 40 минут в приложении Douyin (китайская версия TikTok). Также предлагается вводить ограничение на пользование интернетом по ночам: с 22 часов вечера до 6 утра. Реализация этих мер возложена на провайдеров и производителей устройств, а контроль — на родителей.

В России защиту детей начали не с социальных сетей, а с игровой платформы Roblox. В декабре Роскомнадзор ограничил к ней доступ, сославшись на размещение деструктивных материалов, зафиксированных случаев буллинга и общения детей с педофилами. Что касается других соцсетей и мессенджеров, то к мерам по возрастному ограничению прибегать, возможно, и не придется — они блокируются или замедляются для всех российских граждан, независимо от возраста.