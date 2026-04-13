Институт немецкой экономики рекомендовал запретить соцсети детям до 13 лет

Ученые из института немецкой экономики (IW) провели исследование о влиянии соцсетей на здоровье, настроение и успеваемость детей и подростков. По их мнению, необходимо установить минимальный возраст для пользования соцсетями с 13 лет.

Среднее время, проводимое детьми и подростками в соцсетях, последние годы росло, а успеваемость падала, отмечают авторы исследования. В докладе IW указывается, что активное использование соцсетей повышает у детей стресс и тревогу, способствует ощущению одиночества, у многих возникает зависимость от гаджетов и соцсетей.

В последнее время многие страны рассматривают возможность ограничений на использование соцсетей детьми и подростками. Первой запрет на соцсети до 16 лет ввела Австралия — там он начал действовать в декабре прошлого года. Подобные меры рассматривают, в частности, Великобритания, Франция, Испания, Индия. Канцлер Германии Фридрих Мерц в феврале также поддержал идею ввести такие ограничения.

Яна Рождественская