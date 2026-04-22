Япония обсуждает введение возрастного ограничения в соцсетях

Правительство Японии обсуждает с экспертами введение возрастного ограничения для пользователей соцсетей. Подобное решение рассматривают как меру борьбы с зависимостью, сообщает Nikkei Asia.

Одно из ключевых предложений — обязать компании, владеющие платформами, по умолчанию включать фильтрацию контента по возрасту. Возрастной диапазон будет конкретизирован позже. Кроме того, изучается возможность создания системы оценки «рисков зависимости» для каждой соцсети.

По данным Nikkei Asia, обсуждения должны завершиться летом, а первые регламентирующие шаги могут последовать уже в этом году.

В декабре прошлого года запрет на соцсети до 16 лет ввела Австралия. Подобные меры также рассматривают Великобритания, Франция, Испания, Индия. Институт немецкой экономики на основе своего исследования рекомендовал запретить соцсети детям до 13 лет.

Эрнест Филипповский