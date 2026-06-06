При атаке БПЛА в Санкт-Петербурге пострадали три человека

В Санкт-Петербурге отразили атаку БПЛА. Пострадали три человека, их травмы оцениваются как легкие. Всех троих выписали домой, сообщил губернатор Александр Беглов.

По словам губернатора, благодаря российским средствам ПВО «удалось не допустить причинения ущерба». Оперативный штаб координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие с силовым блоком, добавил господин Беглов.

Сегодня на подлете к Санкт-Петербургу сбили 141 БПЛА. Атаки на город усилились в дни проведения ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня. В ночь перед открытием форума в нескольких районах города, в том числе в Кронштадте, была повреждена инфраструктура, пострадали четыре человека. Сегодня въезд в Кронштадт также перекрывали. Последствия атаки дронов на земле зафиксировали и в Ленинградской области.