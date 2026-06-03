Беглов сообщил об устранении последствий удара БПЛА в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге ликвидировали техногенные последствия утренней атаки ВСУ на инфраструктуру города, сообщил губернатор Александр Беглов в Telegram-канале. Беспилотники ударили по объектам в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Состояние четырех пострадавших при атаке оценивается как стабильное, уточнил господин Беглов. По его словам, оперштаб продолжает координировать работу городских служб и ведомств после атаки.

Власти Санкт-Петербурга не уточняли, какие именно объекты инфраструктуры были повреждены. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что с начала суток над регионом сбили 59 беспилотников. Были повреждены четыре частных дома. С 3 по 6 июня проходит Петербургский международный экономический форум.