Беглов сообщил об устранении последствий удара БПЛА в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге ликвидировали техногенные последствия утренней атаки ВСУ на инфраструктуру города, сообщил губернатор Александр Беглов в Telegram-канале. Беспилотники ударили по объектам в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Состояние четырех пострадавших при атаке оценивается как стабильное, уточнил господин Беглов. По его словам, оперштаб продолжает координировать работу городских служб и ведомств после атаки.
Власти Санкт-Петербурга не уточняли, какие именно объекты инфраструктуры были повреждены. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что с начала суток над регионом сбили 59 беспилотников. Были повреждены четыре частных дома. С 3 по 6 июня проходит Петербургский международный экономический форум.