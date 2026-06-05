Тысяча посетителей и драка за автограф: как прошла встреча с Мо Янем в Петербурге

В пятницу, 5 июня, в петербургском книжном магазине «Подписные издания» на Литейном проспекте состоялась встреча с китайским писателем, лауреатом Нобелевской премии по литературе 2012 года Мо Янем. Как передает корреспондент «Ъ Северо-Запад», мероприятие собрало, по оценкам организаторов, около тысячи человек.

Мо Янь родился в 1955 году в провинции Шаньдун. Нобелевской премии он был удостоен «за галлюцинаторный реализм, который объединяет народные сказки с историей и современностью». В 2025 году писатель также стал лауреатом российской премии «Ясная Поляна» за роман «Смерть пахнет сандалом».

На встрече в книжном магазине Мо Янь говорил около 45 минут. Беседа с российскими читателями велась на китайском языке с помощью переводчика. Писатель рассказал о влиянии на него русской литературы, о том, что в этот визит планирует отправиться на родину Михаила Шолохова, а также о том, что в прошлом году уже побывал во Владивостоке после прочтения произведений Антона Чехова.

После выступления началась автограф-сессия, которую из-за огромного числа желающих организовали «конвейерным» способом: помощники принимали книги, Мо Янь подписывал их, после чего тома возвращали владельцам с другой стороны стола. За 45 минут удалось подписать более 600 экземпляров (при этом разрешалось не более одной книги на человека). Всего в тот день в магазине купили более 450 книг писателя, сообщили «Ъ Северо-Запад» в «Подписных изданиях». Среди посетителей было много китайцев разного возраста, которые пришли с произведениями на родном языке.

Во время встречи в соцсетях появилась информация о драке в очереди. В «Подписных изданиях» подтвердили, что на лестнице действительно произошла словесная перепалка между двумя посетителями из-за места, но «спор продолжался меньше минуты». Организаторы с иронией заметили: «Мы ценим охваты новости о драке и ее репосты, комплиментарные для петербуржцев, так сильно любящих литературу». В магазине также поблагодарили гостей за понимание и корректность. Корреспондент «Ъ Северо-Запад», побывавший на встрече, не заметил проблем с организацией и отметил отличную работу переводчика, который передавал шутки Мо Яня живыми русскими оборотами.

Приезд Мо Яня в Петербург приурочен к премьере спектакля Дина Итэна по роману «Устал рождаться и умирать», которая состоится 5, 6 и 7 июня на Новой сцене Александринского театра. Помимо выступления в «Подписных», 6 июня в 14:30 на Новой сцене пройдет еще одна творческая встреча и автограф-сессия с писателем, а 10 июня Мо Янь выступит в московском Доме творчества «Переделкино».

Ева Аджигитова