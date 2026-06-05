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В Новочеркасске задержан врач по подозрению в причастности к смерти роженицы

Оперативники задержали врача одной из больниц Новочеркасска по подозрению в причастности к смерти 27-летней пациентки во время родов. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», ребенка скончавшейся удалось спасти.

Наталья Белоштейн

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