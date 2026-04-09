Ребенка скончавшейся в Новочеркасске при родах женщины удалось спасти

Министерство здравоохранения Ростовской области проводит ведомственную проверку роддома в Новочеркасске, где скончалась женщина после родов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ) по факту смерти 27-летней пациентки. Отмечается, что минздрав оказывает содействие следственным органам.

По данным ведомства, медики предприняли все действия для спасения роженицы. К консультациям привлекли специалистов министерства и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова.

Ребенка удалось спасти. Девочка находится в Перинатальном центре в Ростове-на-Дону под наблюдением врачей.

Константин Соловьев