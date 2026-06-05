Ярославцы внесли 6,6 млрд рублей в программу долгосрочных сбережений

В Ярославской области по состоянию на 1 мая 2026 года совокупная сумма взносов по программе долгосрочных сбережений составила 6,6 млрд руб. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Всего участниками программы стали 114 тыс. жителей региона, из них 18 тыс. заключили договоры с негосударственными пенсионными фондами в 2026 году. В среднем каждый участник направил в программу почти 58 тыс. руб.

Программа долгосрочных сбережений действует в России с 2024 года. Программа предполагает государственное софинансирование взносов до 36 тыс. руб., а также налоговый вычет. Накопленные деньги можно начать использовать через 15 лет или по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В особых жизненных ситуациях возможно досрочное использование.

Алла Чижова