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Ярославцы внесли 6,6 млрд рублей в программу долгосрочных сбережений

В Ярославской области по состоянию на 1 мая 2026 года совокупная сумма взносов по программе долгосрочных сбережений составила 6,6 млрд руб. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Всего участниками программы стали 114 тыс. жителей региона, из них 18 тыс. заключили договоры с негосударственными пенсионными фондами в 2026 году. В среднем каждый участник направил в программу почти 58 тыс. руб.

Программа долгосрочных сбережений действует в России с 2024 года. Программа предполагает государственное софинансирование взносов до 36 тыс. руб., а также налоговый вычет. Накопленные деньги можно начать использовать через 15 лет или по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В особых жизненных ситуациях возможно досрочное использование.

Алла Чижова

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