На Кубани 91-летнего пенсионера оправдали по делу о развратных действиях

Динской районный суд Краснодарского края оправдал 91-летнего местного жителя, обвинявшегося в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних (ч. 3 ст. 135 УК РФ). Суд пришел к выводу об отсутствии в действиях подсудимого состава преступления, сообщил «Ъ» один из участников процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Уголовное дело было возбуждено после заявлений о том, что пенсионер якобы неоднократно появлялся обнаженным на улице в присутствии подростков. Один из эпизодов был зафиксирован очевидцами на видео. Санкция инкриминируемой статьи предусматривала наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

Интересы обвиняемого представлял краснодарский адвокат Алексей Аванесян, который предоставил следствию медицинские документы, свидетельствующие о наличии у подзащитного хронических заболеваний почек и мочевого пузыря. По версии защиты, именно состояние здоровья вынуждало пожилого мужчину справлять естественные нужды вне помещений.

После смерти адвоката в ноябре 2025 года рассмотрение дела продолжилось. На основании ранее собранных защитой материалов была проведена судебная экспертиза, подтвердившая наличие у обвиняемого серьезных заболеваний.

Исследовав представленные доказательства и заключения экспертов, суд согласился с доводами защиты и вынес оправдательный приговор.