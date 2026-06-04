В Краснодарском крае 91-летний пенсионер оправдан по делу о развратных действиях

Динской районный суд Краснодарского края вынес оправдательный приговор в отношении 91-летнего местного жителя, которого обвиняли в развратных действиях в отношении нескольких несовершеннолетних (ч. 3 ст. 135 УК РФ). Суд признал, что в действиях подсудимого нет состава преступления, сообщил «Ъ» один из участников процесса.

Уголовное дело в отношении пенсионера было возбуждено после сообщения о том, что он якобы неоднократно раздевался на улице в присутствии подростков. Один из таких эпизодов очевидцы сняли на видео. В случае признания пенсионера виновным ему грозило наказание на срок до двенадцати лет.

В качестве защитника в процесс вступил известный краснодарский адвокат Алексей Аванесян, который часто защищал клиентов pro bono. Юрист представил следствию документы о том, что обвиняемый страдает хроническими заболеваниями почек и мочевого пузыря, из-за чего вынужден справлять нужду в общественных местах.

Адвокат Аванесян внезапно скончался в ноябре 2025 года, дело поступило в суд уже после этого, но по собранным защитой материалам была назначена экспертиза, которая подтвердила наличие у пенсионера серьезных проблем со здоровьем. В итоге суд согласился с доводами защиты и оправдал подсудимого.

Анна Перова, Краснодар