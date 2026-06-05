В Мурманской области инвестируют более 11 млрд рублей в строительство трех гостиниц

В Мурманской области к 2030 году появятся три новые гостиницы общей вместимостью 450 номеров. Соответствующее соглашение о реализации проектов подписано региональным правительством на Петербургском международном экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К 2030 году в Мурманской области откроют три новых отеля на 450 номеров

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ К 2030 году в Мурманской области откроют три новых отеля на 450 номеров

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Общий объем инвестиций превысит 11 млрд рублей. Инвестором и застройщиком выступит компания «M9 девелопмент», а управлять объектами будет Cosmos Hotel Group.

Один из проектов предусматривает строительство пятизвездочного отеля на 200 номеров и делового центра в Мурманске. В Кировске рядом с горнолыжным курортом «Большой Вудъявр» планируется открыть четырехзвездочную гостиницу на 120 номеров. Еще один отель категории четыре звезды на 130 номеров появится в Териберке. В состав комплекса войдут гостиничный корпус, коттеджи и шале.

По предварительным оценкам, реализация проектов позволит создать около 600 новых рабочих мест.

Матвей Николаев