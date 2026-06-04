Захар Прилепин станет проректором Горного института по воспитательной работе

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин с осени этого года начнет работать в Горном институте. Он получил предложение от ректора Владимира Литвиненко занять пост проректора и уже согласился, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на несколько источников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прилепин будет курировать идеологическую и воспитательную работу в вузе

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Прилепин будет курировать идеологическую и воспитательную работу в вузе

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным издания, Прилепин будет курировать идеологическую и воспитательную работу в вузе, а также формирование смыслов в его деятельности. О своем трудоустройстве писатель намекнул еще в конце мая на Книжном салоне в Петербурге, но не стал раскрывать подробностей.

Как рассказали собеседники издания, Прилепин давно дружит с ректором Литвиненко. В мае прошлого года он уже читал студентам вуза лекцию о российских ценностях и своем творчестве. Источники связывают решение писателя перебраться в Петербург еще и с тем, что московская политическая жизнь не слишком благотворно сказывается на его здоровье после покушения в 2023 году.

Карина Дроздецкая