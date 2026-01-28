Поддельные документы не спасли от задержания

Предполагаемый участник действовавшей в Ростове-на-Дону организованной преступной группы «Кладбищенские» (входит в ОПС «Сельмаш») Дмитрий Шевченко задержан и отправлен в СИЗО. По версии следствия, в 2016 году он участвовал в вымогательстве денег у предпринимателя, работавшего на рынке ритуальных услуг. Фигурант более пяти лет находился в межгосударственном розыске, скрываться ему помогало использование поддельных документов.



Сотрудники УФСБ России по Ростовской области при силовой поддержке СОБР ЮОТ ФТС России задержали участника организованной преступной группы «Кладбищенские», который более пяти лет находился в межгосударственном розыске по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба управления.

По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, речь идет о 55-летнем ростовчанине Дмитрии Шевченко (уголовная кличка «Шева»). Как считают следователи, он причастен к совершению в 2016 году вымогательства денег у предпринимателя, занимавшегося оказанием ритуальных услуг.

«Преступники подъехали к подчиненным предпринимателя и угрожали разбить памятник, который они устанавливали. Потребовали 500 тыс. для начала, а затем по 1 тыс. руб. за каждый новый установленный памятник, который они не тронут»,— рассказал источник «Ъ-Ростов».

В апреле 2020 года в отношении Дмитрия Шевченко и других соучастников преступления было возбуждено уголовное дело о вымогательстве (п.п. «а, г» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Фигурант скрылся от следствия. В июне 2021 года Ленинский районный суд Ростова заочно заключил его под стражу.

«Скрываться столь длительный срок подозреваемому помогало использование поддельных документов на другое имя»,— отмечается в сообщении пресс-службы УФСБ.

Как рассказал источник «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, Дмитрий Шевченко использовал поддельные документы на имя Виталия Тимофеева, который на девять лет моложе участника ОПС. «Скрывался фигурант в основном в Краснодаре. Занимался обналичиванием денег с криптообменников, на это и жил»,— сообщил источник.

ОПГ «Кладбищенские» являлось структурным подразделением этнического ОПС «Сельмаш». В сентябре 2025 года суд в Ростове-на-Дону огласил приговор 15 членам «Сельмаша». Как установил суд, обвиняемые с 2011 по 2019 год занимались вымогательством денег с осужденных и предпринимателей, работающих в сфере ритуальных услуг. Осужденные получили крупные сроки — от 7 лет 6 месяцев до 23 лет лишения свободы. В частности, сообщнику Дмитрия Шевченко — Сергею Коваленко (уголовная кличка «Селик») назначено восемь лет колонии строгого режима со штрафом 1 млн руб.

Предполагаемый создатель ОПГ «Сельмаш» Нодари Асоян много лет находится в международном розыске. Он, по данным следствия, скрывается на Украине.

Кристина Федичкина