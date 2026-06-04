Ожидаемая продолжительность жизни в Ростовской области достигла 73,5 года. Об этом на конференции, которую организовал «Ъ-Ростов» совместно с Союзом работодателей Ростовской области и региональным отделением Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщила председатель межведомственной рабочей группы по вопросам здоровьесбережения работающего населения Ростовской области Татьяна Таютина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам эксперта, увеличение продолжительности жизни становится одним из ключевых показателей эффективности системы здравоохранения и профилактической работы в регионе.

При этом демографическая ситуация продолжает оказывать влияние на рынок труда. Как отметила Татьяна Таютина, за последние пять лет численность трудоспособного населения Ростовской области сократилась почти на 7%, что повышает значимость программ сохранения здоровья и профессионального долголетия работников.

«Мы понимаем, что достаточно большой пласт населения — это люди старше 40 лет, которые продолжают активно работать. Поэтому их здоровье должно стать нашей общей целью»,— подчеркнула эксперт.

По ее словам, увеличение продолжительности жизни должно сопровождаться сохранением качества жизни и трудоспособности населения. Особую роль в этом играют профилактика хронических заболеваний, диспансеризация, развитие корпоративных программ здоровья и формирование культуры ответственного отношения к собственному здоровью.

Участники конференции отметили, что в условиях кадрового дефицита вопросы здоровьесбережения становятся не только социальной, но и экономической задачей, поскольку позволяют сохранять кадровый потенциал региона и продлевать активное участие жителей в экономике.

Подробнее читайте в материале «Бизнес взялся за здоровье»

Валерий Климов