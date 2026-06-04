В Севастополе объяснили приостановку свободной продажи бензина

Утром 4 июня губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил о приостановке свободной продажи топлива. Это произошло из-за того, что накануне ночью бензовозы не смогли попасть в город, объяснил он в Telegram-канале.

До 20 л топлива в одни руки можно будет купить по ранее приобретенным талонам. При этом на каждой автозаправке будут дежурить должностные лица: они будут проверять номера машин граждан и компаний, которые будут заправляться по талонам. Меры вводятся для соблюдения законности и справедливости, добавил господин Развозжаев.

Глава города отметил, что коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт обеспечены топливом в полном объеме. «В Правительстве проведена оптимизация использования автотранспорта, вплоть до одного автомобиля на департамент или управление»,— подчеркнул он. Такой режим работы продлится несколько дней.

Кроме того, департамент цифрового развития оперативно разрабатывает систему учета и продажи топлива на городских АЗС. Губернатор объяснил, что это нужно для упорядочения и систематизации доступа к топливу и снижения ажиотажа.

В конце мая в Крыму ввели ограничения на продажу бензина марок АИ-95 и АИ-92 — не более 20 л в одни руки раз в сутки, заправка в канистры запрещена. Причиной были названы проблемы с логистикой. На стабилизацию ситуации потребуется месяц, считают власти. В Крыму запустили карту АЗС с данными о наличии топлива на станциях. Сегодня днем на всей территории Крыма приостановили свободную продажу топлива.

О ситуации на рынке бензина читайте в материале «Заправский рост».