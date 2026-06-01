В Севастополе спрогнозировали дефицит бензина в ближайший месяц
Сложности с поставкой топлива в Севастополь сохранятся еще как минимум месяц. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев на совещании городского правительства. Он подчеркнул, что власти принимают все возможные меры для организации поставок топлива.
«Постараемся постепенно преодолеть ситуацию, чтобы не порционно, а постоянно прибывало, — сказал господин Развожаев (цитата по "Интерфаксу"). — Ближайший месяц логистические сложности будут сохраняться. Будем дальше наращивать объемы доставки».
Замгубернатора Алексей Парикин, в свою очередь, сообщил, что операторы АЗС закупили топливо на полтора месяца, но проблема заключается в его поставках.
«Есть только одна проблема — это логистика доставки, — сказал чиновник. — Поэтому сейчас над этим плотно работаем и днем, и ночью».
В конце мая в Крыму ввели ограничения на продажу топлива. Бензин АИ-92 и АИ-95 отпускают по талонам.
Власти Херсонской области сегодня сообщили об атаке БПЛА на трассу Р-280 «Новороссия», которая проходит в Крым через новые регионы. В соседней Запорожской области ранее заявляли, что ВСУ сбрасывают на трассу мины. «Ъ FM» спросил пресс-секретаря президента России, планируют ли власти дополнительно защищать трассу и поставляемые по ней грузы. Дмитрий Песков переадресовал вопрос Минобороны и местным властям — там о возможных мерах пока не говорили.
О том, как ограничения на продажу бензина меняют жизнь крымчан, туристов и местного бизнеса — в материале «Ъ FM» «Талоны придержали крымский поток».