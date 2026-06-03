В Крыму запустили карту АЗС с данными о наличии топлива

Министерство топлива и энергетики Крыма запустило интерактивную карту сети АЗС в регионе с данными о наличии топлива. Сегодня в Севастополе возобновили продажу бензина на заправках, которую приостанавливали накануне.

«Имеется возможность выбора марки автомобильного бензина и дизельного топлива, а также пропана и метана, — сообщил глава региона Сергей Аксенов. — При наличии топлива указаны варианты приобретения: за наличный расчет, по талонам или по топливным картам».

По словам главы региона, данные на карте обновляют каждый день, «по мере поступления информации от нефтетрейдеров». Если кто-то из пользователей заметит расхождения, власти просят обращаться по телефонам горячей линии министерства.

О ситуации на рынке бензина читайте в материале «Заправский рост».