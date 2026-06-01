Заправский рост

Темпы роста цен на бензин на АЗС в Московском регионе увеличились в условиях снижения продаж топлива и логистических сложностей. В оптовом секторе это приводит к росту котировок АИ-92. Собеседники “Ъ” на топливном рынке указывают на сложности не столько с закупкой бензина, сколько с логистикой.

Средняя стоимость дизтоплива на АЗС Московского региона с 25 по 31 мая выросла на 0,7%, до 78,49 руб. за литр, АИ-92 — на 0,4%, до 64,67 руб., а АИ-95 — на 0,5%, до 71,46 руб. за литр. Это следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Согласно МТА, относительно предыдущей недели темпы роста цен на АИ-92 увеличились в два раза, на АИ-95 — примерно в 1,5 раза.

По данным Росстата, с 18 по 25 мая средняя цена бензина на АЗС в России выросла на 0,34%, до 67,53 руб., дизтоплива — на 0,46%, до 78,82 руб. за литр.

Самые высокие цены на последней неделе мая МТА зафиксировала на сети «Нефтьмагистраль». Источник “Ъ”, говорит, что компании приходится закупать топливо с белорусских НПЗ существенно дороже цен на российских базисах. По данным Национального биржевого агентства, цена белорусского АИ-92 на 1 июня составила 96–97 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — 104 тыс. руб. за тонну.

Оптовая стоимость бензина АИ-92 растет с 20 мая и к 1 июню подскочила на 3,1%, до 68,2 тыс. за тонну. По итогам торгов в понедельник цена выросла на 0,35% и сейчас находится на максимуме с конца октября 2025 года. Бензин марки АИ-95 не показывает стабильной динамики: периоды роста котировок в мае сменялись довольно резкой коррекцией. Так, с 25 по 29 мая АИ-95 подорожал на 5,2%, но 1 июня цена снизилась сразу на 1,2%, до 75,5 тыс. руб. за тонну. Аналогичные скачки наблюдаются и на торгах дизтопливом. В понедельник котировки выросли на 1,23%, до 67,5 тыс. руб. за тонну.

Собеседники “Ъ” на топливном рынке указывают на сложности не столько с закупкой бензина, сколько с логистикой. Особенно, по их словам, страдает центральный регион, куда бензин сложно доставить.

По данным Национального биржевого агентства, в оптовом сегменте суммарный объем реализации бензина в конце мая существенно снижался. Так, 1 июня продажи были на 16,5% меньше, чем 29 мая. В частности, сильно просели поставки АИ-92 (на 27,6%), в то время как продажи АИ-95 выросли на 1,9%. В агентстве это связывают с нештатной ситуацией на НПЗ в Саратовской области.

«Пока выраженный дефицит топлива мы видим только в Крыму. В остальной части России запасы еще есть, но есть и дефицит текущего предложения. Если ситуация не наладится, то на конец июля — начало августа дефицит уже будет распространен по большему числу регионов»,— говорит один из источников “Ъ”.

В Крыму 30 мая власти ввели лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров в одни руки из-за ограниченного запаса этого топлива. Заправка в канистры запрещена. В Севастополе, как сообщал 31 мая губернатор Михаил Развожаев, для регулировки бензин АИ-92 и АИ-95 будет доступен только по талонам. По его словам, перебои с поставками топлива вызваны логистическими сложностями. «Ожидаемый срок нормализации сложившейся ситуации — в течение 30 дней»,— заявлял глава Крыма Сергей Аксенов.

В России для обеспечения топливом внутреннего рынка действует запрет на экспорт бензина для всех участников топливного рынка, в том числе производителей, по 31 июля.

Но, отмечают источники “Ъ”, этих мер явно недостаточно. Сейчас, говорят они, правительство рассматривает новые инструменты увеличения поставок на внутренний рынок, например ограничение экспорта в страны ЕАЭС.

Ольга Мордюшенко