Сальдо: для защиты трассы «Новороссия» создали систему противодействия дронам

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что для защиты трассы «Новороссия» разработали систему противодействия беспилотникам. Детали он не привел.

«Конечно же, мы делаем все во взаимодействии с военными, силовыми структурами, правоохранительными... Сейчас разработана система противодействия беспилотникам, их выявления и своевременного устранения», — сказал господин Сальдо «Известиям».

Он также отметил, что «дороги будут работать, люди будут ездить, грузы будут доставляться».

Власти Херсонской области 1 июня сообщили об атаке БПЛА на трассу Р-280 «Новороссия», которая проходит в Крым через новые регионы. В соседней Запорожской области ранее сообщали, что ВСУ сбрасывают на трассу мины. «Ъ FM» спрашивал пресс-секретаря президента России, планируют ли власти дополнительно защищать трассу и поставляемые по ней грузы. Дмитрий Песков переадресовал вопрос Минобороны и местным властям.

В Крыму из-за логистических проблем возник дефицит автомобильного топлива. Сегодня утром в Севастополе возобновили продажу бензина на АЗС — накануне ее приостанавливали.