ПМЭФ-2026: Бывший игрок «Зенита» вложит 3,1 млрд рублей в жилье в Ленобласти

На полях ПМЭФ-2026 правительство Ленинградской области подписало соглашение с ООО СЗ «Алгоритм Верево» о строительстве жилого комплекса в д. Малое Верево Гатчинского муниципального округа. В рамках проекта в деревне будет построено более 300 тыс. кв. м жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концепция планировки территории в д. Малое Верево Гатчинского муниципального округа

Фото: ООО «СЗ Алгоритм Девелопмент» Концепция планировки территории в д. Малое Верево Гатчинского муниципального округа

Фото: ООО «СЗ Алгоритм Девелопмент»

Комплекс состоит из 11 жилых корпусов комфорт-класса, которые будут построены в шесть очередей. Реализация проекта рассчитана до 2038 года. Проектная численность населения — более 4,5 тыс. человек. В состав социальной инфраструктуры комплекса войдет школа на 525 мест и детский сад на 300 мест. Объем инвестиций в проект — 31,5 млрд рублей.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что концепцию проекта планировки территории данного ЖК в конце прошлого года поддержал градсовет Ленобласти. Совладельцем компании с долей 34% является Виктор Файзулин, бывший игрок «Зенита».

Подробнее о проекте — в материале «Компания экс-игрока «Зенита» построит жилье под Гатчиной».

Александра Тен