Компания экс-игрока «Зенита» построит жилье под Гатчиной

Вчера Градсовет Ленобласти поддержал концепцию планировки территории в деревне Малое Верево Гатчинского муниципального округа, предусматривающую среднеэтажную жилую застройку общей площадью квартир до 232 тыс. кв. м. Заказчиком разработки концепции выступает ООО «СЗ Алгоритм Девелопмент», одним из соучредителей которой является бывший игрок футбольной команды «Зенит» Виктор Файзулин. Кроме данного документа, градсовет утвердил концепцию КРТ в Приозерске и проект изменений в генплан Агалатово.

Разработчик документации по планировке территории в Малом Верево — ООО «Автомир». Инвестор развития участка — ООО «СЗ Алгоритм Девелопмент». Проект планировки (ППТ) и межевания территории (ПМТ) затрагивает участок в границах восточной части деревни. Здесь предусмотрена среднеэтажная жилая застройка до восьми этажей с предельной общей площадью квартир до 232,3 тыс. кв. м, а также формирование многофункциональной общественно-деловой зоны и озелененных территорий общего пользования. Проектировщик предложил возможность размещения 12-этажного жилого дома в качестве доминанты и получил на это «принципиальное согласие» градсовета.

Кроме этого, в концепцию включено возведение общеобразовательной школы и одного ДДУ, встроенных и отдельно стоящих объектов торговли и бытовых услуг, а также парков, общественных пространств и спортивных площадок.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «СЗ Алгоритм Девелопмент» действует с августа 2015 года. Владельцем самой большой доли уставного капитала компании является Виктор Файзулин, бывший игрок Зенита, которому принадлежит 34% юрлица. По 33% компании — у Кирилла Рудакова и бывшего футболиста Олега Самсонова (играл в ФК «Тюмень» и «Факел»).

Еще один вопрос, рассмотренный областным градсоветом вчера, касался проекта изменений в генеральный план муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского района Ленобласти.

Документ был вынесен на рассмотрение с учетом замечаний, полученных на совете ранее. Изменения генплана предусматривают развитие центральной части деревни Касимово в формате комплексного развития территории (КРТ) с размещением многоквартирной жилой застройки и объектов социальной инфраструктуры, включая дом культуры, две дошкольные образовательные организации, общеобразовательную школу и объект спортивного назначения. Дополнительно документом предусмотрено изменение функционального зонирования и освоение новых территорий в формате КРТ под индивидуальное жилищное строительство на территориях в границах деревень Касимово, Вартемяги, Колясово, Елизаветинка и Скотное.

Отдельно проект изменений генерального плана предполагает формирование массивов индивидуальной жилищной застройки и садоводств на землях государственной и муниципальной собственности с последующим предоставлением их льготным категориям граждан.

Как рассказал разработчик проекта поправок в генплан, генеральный директор ООО «Матвеев и К» Игорь Матвеев, 53 га территории поселения рассматривается под размещение коммерческих объектов формата light industrial. Потенциальным инвестором данного направления развития является ЗАО «Вартемяки». Его представитель Александр Беляков, бывший депутат Госдумы, сказал журналистам, что большой проблемой Леннобласти является, то что ленинградцы, в частности жители Всеволожского района, живут в области, а работают в городе. И такие проекты коммерческой недвижимости, под которые меняется генплан Агалатово, призваны помочь создавать дополнительные рабочие места в 47-м регионе.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что свободных складских площадей в Петербурге в 2025 году стало втрое больше. Объем вакантных площадей в Петербурге по итогам 2025 года может увеличиться с 1,5% до 4,5%.

Третий согласованный градсоветом вопрос — концепция проекта КРТ в Приозерске. Он охватывает участок площадью около 21 га и предусматривает поэтапную застройку. Документом закрепляются следующие параметры застройки: среднеэтажные дома (4–5 этажей) и индивидуальное жилье общей площадью около 28,7 тыс. кв. м, рассчитанные на проживание примерно 824 человек. Кроме этого, проектом планируется возведение общественно-деловых объектов, создание транспортной и инженерной инфраструктуры. Проект нацелен и на развитие прибрежной городской среды с доступом к реке Вуокса: с детским садом на 51 место, гостиницей на 70 номеров, мариной, объектами сервиса, благоустроенной набережной, общественными пространствами, пешеходными и велосипедными маршрутами.

По оценке Аллы Шинкевич, генерального директора агентства недвижимости «Невский Простор», текущая ситуация на рынке недвижимости Приозерска свидетельствует о заметном объеме предложения, в первую очередь за счет старого фонда. В продаже много квартир от одной до трех комнат. Средняя цена держится около 100 тыс. руб. за «квадрат».

Малое Верево — совсем другой масштаб, продолжает риэлтор. «Это небольшая деревня, поэтому предложений там немного, рынок узкий и локальный»,— отмечает госпожа Шинкевич. Здесь квадратный метр в новостройках дороже, чем в старом жилье, и это сдерживает интерес. По этой причине часть покупателей выбирает вторичный фонд или смотрит в сторону индивидуальных домов.

«При этом любое комплексное развитие все равно повышает привлекательность территории — и для жизни, и для инвестиций, поэтому плавный рост цен здесь также возможен, но без резких скачков»,— заключает она.

Генеральный директор агентства недвижимости «Прайд Групп» Алексей Бондарев также подтверждает, что сейчас Малое Верево и Приозерск находятся в разных фазах рынка, но в обоих случаях речь идет о спокойном, рациональном спросе без резких всплесков.

По его словам, в Малом Верево продажи идут ровно: в уже сданных домах остается ограниченное количество квартир, в строящихся очередях реализована примерно половина объема. «Это показатель устойчивого интереса: покупатели заходят без спешки, но проекты не "висят" в экспозиции»,— обозначает участник рынка.

Уровень средних цен в локации господин Бондарев оценивает примерно в 130 тыс. рублей за квадратный метр. При этом место по-прежнему заметно дешевле Гатчины и тем более Санкт-Петербурга. Именно этот разрыв и поддерживает спрос.

«Если проект комплексного развития с социальной инфраструктурой и общественными пространствами утвержден, рынок довольно быстро заложит эти изменения в цену. В таком сценарии рост на 10–15% выглядит логичным, а на горизонте двух лет можно говорить о прибавке ближе к 15–20%»,— прогнозирует руководитель «Прайд Групп».

По его словам, в Приозерске новых домов немного, большая часть предложения уже распродана, поэтому спрос упирается не в цену, а в дефицит. При этом основное движение формирует индивидуальное жилье. «Покупатели выбирают дома и участки из-за экологии, близости воды и понятной транспортной связки. Средний бюджет сделок по ИЖС растет, и именно этот сегмент задает тон рынку»,— объясняет господин Бондарев.

Многоквартирное жилье в Приозерске остается нишевым форматом — для тех, кто ищет компактную квартиру или рассматривает покупку как вложение. «В целом обе локации выигрывают от будущих градостроительных решений: Малое Верево — как доступная альтернатива пригородам Петербурга, Приозерск — как территория для жизни вне плотной городской застройки»,— резюмирует эксперт.

