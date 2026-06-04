Ярославский суд утвердил штраф «Россети Центр» в размере 600 тысяч рублей

Арбитражный суд Ярославской области признал законным решение антимонопольного органа о назначении ПАО «Россети Центр» административного штрафа в размере 600 тыс. руб. за повторное нарушение правил технологического присоединения (ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ). Об этом сообщили в пресс-службе областного УФАС.

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В УФАС обратилось ООО «Газпромнефть-Центр». Компания направила заявку на присоединение энергоустановок максимальной мощностью 55 кВт на улице Шевелюха. Но «Россети» прислали заявителю проект договора с ошибочными данными: мощность была указана 90 кВт, стоимость услуг рассчитана неверно.

Исправленный проект сетевики должны были прислать в течение 10 рабочих дней, но не уложились в срок. Компания сообщила, что пришлет документы в конце сентября 2025 года, но в итоге сделала это на месяц позже. УФАС наложило на «Россети Центр» штраф в размере 600 тыс. руб.

Сетевая организация через суд потребовала в два раза уменьшить сумму выплат, посчитав нарушение незначительным и обратив внимание на частичное добровольное исправление последствий. Суд с доводами не согласился.

«Арбитражный суд констатировал, что процедура привлечения к ответственности была соблюдена, факт правонарушения доказан, а оснований для признания деяния малозначительным или для снижения штрафа ниже минимального порога не обнаружено. Суд в своем решении подчеркнул, что ПАО "Россети Центр", являясь естественной монополией и ключевым игроком на рынке электроэнергии, имело все возможности для выполнения законодательных норм, но не приложило всех усилий»,— привели в пресс-службе УФАС позицию суда.

Алла Чижова