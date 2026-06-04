Финляндия была готова сбивать дроны, летевшие на Петербург
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что страна была готова сбить украинские беспилотники, если бы они нарушили финское воздушное пространство во время атаки на Петербург 3 июня. По его словам, разведка заранее получила информацию о готовящемся ударе, что позволило привести войска в боевую готовность, пишут РИА Новости.
Финская разведка заранее получила информацию о готовящемся ударе
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Если бы эти дроны летели на Финляндию, то их бы сбили»,— заявил Антти Хяккянен. В районе Порвоо и Лаппеэнранты были введены ограничения на воздушное и морское сообщение. Министр отказался раскрывать разведывательные источники, но подчеркнул, что «мы смогли предвидеть эту ситуацию и за одну ночь обеспечили достаточную готовность». За ночь 3 июня над 16 регионами России было перехвачено 354 дрона.