Набиуллина пропала из списка спикеров ПМЭФ

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина исключена из числа спикеров ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня. Ее фамилия исчезла из программы сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности», следует из обновленной программы форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отмена участия якобы связана со смертью советника председателя ЦБ Алексея Можина

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Отмена участия якобы связана со смертью советника председателя ЦБ Алексея Можина

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как сообщил источник «Ведомостей», отмена участия якобы связана со смертью советника председателя ЦБ Алексея Можина — Набиуллина будет присутствовать на его похоронах. Можин ушел из жизни 3 июня, накануне своего 70-летия.

Можин долгие годы был одним из самых опытных российских переговорщиков в сфере международных финансов. С 1996 по 2024 год он представлял Россию в качестве исполнительного директора в МВФ, а в декабре 2024-го перешел на работу в Банк России.

Карина Дроздецкая