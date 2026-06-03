Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Набиуллина пропала из списка спикеров ПМЭФ

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина исключена из числа спикеров ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня. Ее фамилия исчезла из программы сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности», следует из обновленной программы форума.

Отмена участия якобы связана со смертью советника председателя ЦБ Алексея Можина

Отмена участия якобы связана со смертью советника председателя ЦБ Алексея Можина

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Отмена участия якобы связана со смертью советника председателя ЦБ Алексея Можина

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как сообщил источник «Ведомостей», отмена участия якобы связана со смертью советника председателя ЦБ Алексея Можина — Набиуллина будет присутствовать на его похоронах. Можин ушел из жизни 3 июня, накануне своего 70-летия.

Можин долгие годы был одним из самых опытных российских переговорщиков в сфере международных финансов. С 1996 по 2024 год он представлял Россию в качестве исполнительного директора в МВФ, а в декабре 2024-го перешел на работу в Банк России.

Карина Дроздецкая

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд