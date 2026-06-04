Авторынок въезжает в лето

В Петербурге с января по май продали 28 417 новых легковых автомобилей, что на 10% больше, чем в аналогичный прошлогодний период, когда было реализовано 25 784 машины, следует из данных Минпромторга. Легких коммерческих авто за пять месяцев удалось продать 1458 единиц. Год к году показатель снизился на 28%. Ситуация с продажами грузовиков в городе также остается отрицательно стабильной. За год было реализовано на 36% меньше таких машин (404 ед. против 638 ед.)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При этом по итогам четырех месяцев все лидеры петербургского авторынка (Haval, LADA, Tenet, Geely и Belgee) сохранили свои позиции

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ При этом по итогам четырех месяцев все лидеры петербургского авторынка (Haval, LADA, Tenet, Geely и Belgee) сохранили свои позиции

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В январе — апреле 2026 года продажи легковых авто в Петербурге составляли 21 962 ед., легких коммерческих — 1152 ед., грузовиков — 310 ед.

Автоэксперт Денис Гаврилов со ссылкой на данные аналитического центра «Автомаркетолог» приводит иные цифры. По итогам января — апреля объем регистраций новых легковых и легких коммерческих авто в городе был равен 19 891 ед., что на 14% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В апреле же на учет встало 6034 автомобиля, что год к году выше на 19%.

При этом по итогам четырех месяцев все лидеры петербургского авторынка (Haval, LADA, Tenet, Geely и Belgee) сохранили свои позиции. Haval продал 3415 ед., а LADA — 2244 ед. Во второй пятерке на седьмое место вышел премиальный бренд Voyah с реализованными 551 авто. Шестое место — у Changan, а с восьмого по десятое разместились Jetour, Jaecoo и GAZ.

В целом по стране за пять месяцев 2026 года было продано 552 214 ед., что на 9% больше относительно аналогичного периода 2025 года с показателем в 506 278 ед. При этом количество новых авто, произведенных на российских заводах, год к году увеличилось на 26%, с 277 048 ед. до 348 740 ед. Рынок новых электромобилей также показал рост к прошлогоднему показателю на 19% и составил 4460 ед. против 3749 ед., а доля авто, изготовленных на предприятиях в РФ, выросла с 20% до 51%.

Совокупная доля российской техники во всех сегментах по итогам января — мая 2026 года увеличилась на 8% и достигла 63%. В сегменте легковых автомобилей год к году она составила 62%, в сегменте легких коммерческих — 80%, в сегменте грузовиков — 66%.

Владимир Колодчук