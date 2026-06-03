Анонсирован запуск прямого контейнерного маршрута через Мурманск

В августе 2026 года порт Мурманск примет первое судно международной контейнерной линии NewNew Shipping Line. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис по итогам переговоров с руководством китайской судоходной компании на площадке ПМЭФ-2026.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мурманск примет первый рейс международной линии NewNew Shipping Line

Фото: Telegram-канал губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Мурманск примет первый рейс международной линии NewNew Shipping Line

Фото: Telegram-канал губернатора Мурманской области Андрея Чибиса

По словам главы региона, запуск нового маршрута станет очередным шагом в развитии Мурманска как крупного арктического логистического центра.

«Год назад на ПМЭФ мы зафиксировали цель — сделать Мурманск главным контейнерным хабом в Арктике. Тогда мы обсуждали саму идею и перспективы новых маршрутов. Сегодня на встрече с руководителем китайской контейнерной судоходной компании NewNew Shipping Line Фань Юйсинь мы говорим уже о конкретных сроках и объемах. В августе этого года мы примем через Мурманский МТП первый прямой рейс. Ожидаемый объем первой перевалки — порядка 500 контейнеров»,— отметил Андрей Чибис.

Первое судно обработают на мощностях Мурманского морского торгового порта. Ожидается, что старт регулярного контейнерного сообщения позволит укрепить позиции региона в международной логистике и расширить грузопотоки по арктическому направлению.

Матвей Николаев