Анонсирован запуск прямого контейнерного маршрута через Мурманск
В августе 2026 года порт Мурманск примет первое судно международной контейнерной линии NewNew Shipping Line. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис по итогам переговоров с руководством китайской судоходной компании на площадке ПМЭФ-2026.
Мурманск примет первый рейс международной линии NewNew Shipping Line
Фото: Telegram-канал губернатора Мурманской области Андрея Чибиса
По словам главы региона, запуск нового маршрута станет очередным шагом в развитии Мурманска как крупного арктического логистического центра.
«Год назад на ПМЭФ мы зафиксировали цель — сделать Мурманск главным контейнерным хабом в Арктике. Тогда мы обсуждали саму идею и перспективы новых маршрутов. Сегодня на встрече с руководителем китайской контейнерной судоходной компании NewNew Shipping Line Фань Юйсинь мы говорим уже о конкретных сроках и объемах. В августе этого года мы примем через Мурманский МТП первый прямой рейс. Ожидаемый объем первой перевалки — порядка 500 контейнеров»,— отметил Андрей Чибис.
Первое судно обработают на мощностях Мурманского морского торгового порта. Ожидается, что старт регулярного контейнерного сообщения позволит укрепить позиции региона в международной логистике и расширить грузопотоки по арктическому направлению.