Глава Удмуртии: свыше 800 комплектующих импортозаместила республика за пять лет

1,2 тыс. изделий и компонентов зарубежных производителей будут локализованы в Удмуртии к 2030 году, что на 50% больше, чем сейчас. Об этом глава республики Александр Бречалов рассказал на ПМЭФ изданию Udm-info.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Еще пять лет назад у нас на территории республики было локализовано порядка 100 комплектующих <...> Сейчас — 800 изделий. В восемь раз! Чтобы было понятно обывателю: ни одна электромясорубка в стране не была полностью локализована еще три-пять лет назад. Это иностранные бренды. Сейчас же, на примере нашей республики, предприятие «Аксион» на 100% локализовало это изделие»,— цитирует господина Бречалова издание.

Напомним, на ПМЭФ впервые направилась бизнес-делегация Удмуртии. Представители пяти региональных компаний провели серию B2B-переговоров с потенциальными партнерами из других стран. По словам Александра Бречалова, большинство соглашений на ПМЭФ будут касаться будущей особой экономической зоны «Ижевск».

На ПМЭФ стало известно, что объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) намерена запустить в Удмуртии «проект по реализации демографических инициатив» и реализовать инвестпроект по строительству второй очереди логистического комплекса в Сарапуле.

Производитель лакокрасочных материалов «Новый дом» в Ижевске, известный по бренду Palizh, запустит на территории ОЭЗ производство сырья для окрашивания промышленных смесей. В Воткинске появится индустриальный парк «Сила Роста», ориентированный на производство оборудования для нефтегазовой отрасли.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». На форуме ожидаются делегации из более чем 100 стран. Страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия, а также ожидаются представители США.

Подробнее о том, какие соглашения Удмуртия подписывает на ПМЭФ, читайте в текстовой трансляции.