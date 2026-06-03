В Сочи из-за пожара в общежитии эвакуировали 70 человек

В Сочи сотрудники экстренных служб эвакуировали 70 человек из общежития, где произошел пожар. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю, возгорание произошло в здании общежития. После поступления сигнала на место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Для обеспечения безопасности из здания эвакуировали 70 человек. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Обстоятельства произошедшего и причины возгорания устанавливаются. На месте продолжают работать специалисты экстренных служб.

Мария Удовик