В Ростовской области в развитие туристской инфраструктуры вдоль М-4 «Дон» вложат 62,4 млн рублей

В 2026 году в Ростовской области в развитие туристской инфраструктуры вдоль трассы М-4 «Дон» будет вложено 62,4 млн руб. Средства выделены в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

«До конца года планируется расширить номерной фонд для автопутешественников — не только обновив уже действующие гостиницы, но и создав новые кемпинги»,— уточняется в сообщении.

Как отмечается в сообщении, в прошлом году в Ростовской области инвестиции в проекты близ М-4 «Дон» составили 78 млн руб. В частности, были построены два новых кемпинга в Азовском районе и один — в Каменском, туристско-информационный центр с кофейней, а также спортивный и познавательно-развлекательный комплекс в Аксайском районе. Также была установлены система навигации и малые архитектурные формы на территории Южного парка птиц «Малинки» в Красносулинском районе, а также построен некапитальный объект общественного питания «Кукуруза» в Тарасовском районе.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в регионе на развитие в регионе строительства кемпингов и глэмпингов будет направлено 348,6 млн руб. в 2026 и 2027 году.

Наталья Шинкарева