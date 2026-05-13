На развитие глэмпингов и кемпингов в Ростовской области направят около 350 млн рублей до 2027 года

В Ростовской области в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» на развитие в регионе строительства кемпингов и глэмпингов будет направлено 348,6 млн руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в отделе туризма управления развития туризма и межрегиональных связей министерства экономического развития региона.

В сообщении уточняется, что средства пойдут на предоставление субсидий физическим и юридическим лицам на реализацию проектов, которые направлены на развитие туристской инфраструктуры, включая поддержку инвестиционных проектов по созданию, приобретению или установке объектов кемпинг-размещения. В 2026 году на эти цели планируется направить 108,8 млн руб., в 2027 голду — 113,8 млн руб.

Кроме того, в рамках развития туристской инфраструктуры вблизи М-4 «Дон», на приобретение и установку объектов кемпинг размещения в текущем году планируется направить 62,3 млн руб. В 2027 году сумма поддержки вырастет до 63,6 млн руб.

«На данный момент министерством экономического развития Ростовской области был проведен и завершен отбор проектов потенциальных получателей субсидии. Заявки находятся в стадии рассмотрения»,— уточнили в министерстве.

Наталья Шинкарева