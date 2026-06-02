Ростовские шахты остались без инвестора

Первая попытка продать с публичных торгов бывшие угольные активы Рината Ахметова (входит в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в РФ) в Ростовской области не удалась. Продавцы, среди которых Сбербанк, не получили ни одной заявки на покупку прав требований и предприятий. Потенциальных инвесторов, вероятно, отпугивает кризис на рынке, сложное состояние и повышенная токсичность активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Запрос предложений на покупку прав требований и акций АО «Лучшее решение», владеющего угольными предприятиями «Шахтоуправление "Обуховская"» и «Донской антрацит», не состоялся. Информация опубликована 2 июня на площадке «Новые информационные системы». По этим данным, не было подано ни одной заявки.

В состав лота входили права требования Сбербанка, в том числе вытекающие из соглашения о кредитных линиях на сумму $400 млн, и права требования «Лучшего решения» из вексельных обязательств. Их размер в отчетности компании оценивается в 2,75 млрд руб. Организатор запроса предложений «Ассет Менеджмент» переадресовал вопросы “Ъ” продавцам — Сбербанку и «Лучшему решению», где комментарии не предоставили.

«Обуховская» и «Донской антрацит» образуют группу по добыче и обогащению антрацита в Ростовской области, совокупные запасы оцениваются в 97,3 млн тонн, сказано в презентации активов. В 2025 году добыча «Обуховской» сократилась на 22%, до 1,26 млн тонн, «Донского антрацита» — на 13%, до 550 тыс. тонн. Около 30% угля в 2025 году экспортировалось в том числе в Китай, Индию и Турцию. По итогам 2025 года выручка «Обуховской» снизилась на 27,6%, до 6,1 млрд руб., чистый убыток составил 86,8 млн руб. «Донской антрацит» снизил выручку на 50%, до 949,2 млн руб., и получил 559,4 млн руб. прибыли.

570 млрд рублей может составить убыток угольных компаний в 2026 году, по оценкам Минэнерго.

Ростовские угольные активы ранее входили в группу ДТЭК Рината Ахметова (является членом объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в РФ). В 2024 году президент РФ разрешил выкупить эти предприятия «Лучшему решению». Последнее также приобрело у итальянской Coeclerici кемеровский «Кузнецкинвестстрой», который добывает уголь на участках с запасами 112 млн тонн. «Лучшее решение» хотело продать активы в 2025–2026 годах (см. “Ъ” от 7 июля 2025 года), но пока нашло покупателя только на «Кузнецкинвестстрой» (см. “Ъ” от 7 апреля).

Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников отмечает, что ростовские шахты — непростые и глубокие, поэтому потребуют, по всей видимости, внушительных инвестиций, а текущая рыночная ситуация оставляет желать лучшего.

«Пусть цены немного выросли, но этот рост сводится на нет повышением стоимости фрахта и сильным рублем»,— сказал господин Шапошников. Кроме того, по его словам, сделка несет юридические риски, в том числе в виде попадания покупателя под западные санкции.

Аналитик Freedom Global Владимир Чернов видит трудности с оценкой актива. В 2012 году, по его словам, предприятия приобретались за $39 млн, позже были оценены в $230 млн, но тогда были другие цены на уголь, другая логистика, другая юридическая ситуация. С учетом долгового пакета, падения добычи, убытков и слабого рынка реальная стоимость может быть намного ниже прежних ориентиров, рассуждает эксперт. Более того, добавляет он, стоимость акционерного капитала может быть близка к нулю, если долги и будущие вложения превышают операционную ценность шахт.

По словам Владимира Чернова, исходя из названных ранее проектов по модернизации, только «Донской антрацит» требовал инвестиций около 1,5 млрд руб. В случае всей группы, по его словам, если потребуется глубокая модернизация, восстановление подготовительных работ, безопасность, вентиляция, транспорт и оборотный капитал, сумма может быть заметно выше 10 млрд руб.

Собеседник “Ъ” на угольном рынке считает, что шансов реализовать предприятия сейчас нет.

«Рынок находится в кризисе, значит, активы будут работать изначально в убыток, и не один год. Новой логистики у предприятий нет, даже если предположить, что они заработают на проектную мощность и начнется полноценная реализация продукции. А по степени токсичности они не идут в сравнение примерно ни с чем. Это классический чемодан без ручки»,— комментирует собеседник “Ъ”.

По мнению Максима Шапошникова, владельцы «Обуховской» и «Донского антрацита» могут попробовать продержаться до выхода отрасли из кризиса и через 1,5–2 года снова выставить активы на продажу по цене долга.

Владимир Чернов полагает, что продавцам, скорее всего, придется менять сам формат реализации, снизить ценовые ожидания и запустить новый раунд с более понятным дисконтом.

Так, по его словам, можно разделить лот и отдельно продавать акции, отдельно права требования и отдельно вексельные обязательства, а также договориться о реструктуризации долга до продажи, чтобы покупатель видел не огромный клубок различных финансовых обязательств, а конкретный и понятный уровень долга. «Более рабочая стратегия — искать не просто инвестора, а профильного покупателя или инвестора в проблемные активы»,— полагает аналитик.

Полина Трифонова