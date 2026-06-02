Изъятая компания Гайсина взыскала с его актива «Солтан Роял» 97 млн руб.

Компания «Вагран» выиграла арбитражный суд у «Солтан Роял», отсудив 97 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел. Оба актива раньше находились в собственности бизнесмена Малика Гайсина, однако «Вагран» был изъят в доход государства Ленинским районным судом по иску Генпрокуратуры.

«Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Солтан Роял" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Вагран" денежные средства в сумме 97 307 329 руб.»,— указано в решении суда. Из них 57,3 млн руб. входят в основной долг, еще 40 млн руб. — это проценты за пользование средствами.

Истец указывал, что передавал средства компании по договорам займа в 2017 году. В начале 2026 года компания отправила «Солтан Роял» требование погасить долг, однако средства ей не вернули.

Ленинский районный суд в августе 2023 года взыскал акции ряда предприятий, которые принадлежали Малику Гайсину, в их числе — ПАО Коммерческий банк «Вятич», «Уралбиофарм», доли Малика Гайсина и других ответчиков по арбитражному иску в ООО «Вагран». Генпрокуратура указала, что имущество было получено коррупционным путем. В апреле 2026 года Малика Гайсина приговорили к 14 годам колонии и штрафу в 2 млрд руб. за три эпизода растраты в крупном размере.

Ранее суд не стал взыскивать с Малика Гайсина и его партнеров 42,8 млн руб. дивидендов — с таким иском обратилась та же компания «Вагран». Деньги были получены как прибыль от коррупционно нажитого имущества. Суд согласился с доводами истцов, однако признал, что перечисление незаконно заработанных средств на счет частной компании, даже принадлежащей Росимуществу, приведет к их отмыванию.

Компании Малика Гайсина, изъятые в доход государства, неоднократно подавали иски с требованиями к нему и его активам. Так, к самому Малику Гайсину компания «Вагран» обратилась с требованием выплатить 42,9 млн руб. Компания «Уралбиофарм» требует взыскать акции АО «Омутнинская научная опытно-промышленная база» с ООО «Корона Тэхет», которым владеет Малик Гайсин.

Анна Капустина