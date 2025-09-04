Национализированный «Уралбиофарм» требует взыскать акции у компании Гайсина

Предприятие «Уралбиофарм» (раньше принадлежало бизнесмену и экс-депутату Госдумы Малику Гайсину, а затем национализировано) подало иск к ООО «Корона Тэхет», которым владеет Малик Гайсин. Истец требует расторгнуть сделку между компаниями о покупке акций АО «Омутнинская научная опытно-промышленная база» и вернуть их на счет «Уралбиофарма», следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Компания требует указать в решении суда о расторжении сделки, что оно может служить основанием для списания ценных бумаг. Это позволит взыскать с баланса ООО «Корона Тэхет» 42,5 млн акций АО «Омутнинская научная опытно-промышленная база».

АО «Омутнинская научная опытно-промышленная база», по данным системы «Спарк», расположено в мкр. Омутнинский Кировской области и занимается производством фармацевтических субстанций. По данным отчетности за 2024 год, доходы компании составили 236,4 млн руб., чистая прибыль — 20,3 млн руб. Директором является Ляйсана Айхунова, которая также выступает владельцем трети ПАО «Свердловскстрой», еще третью владеет «Корона Тэхет».

Суд принял обеспечительные меры по иску компании. На имущество и денежные средства ООО «Корона Тэхет» наложили арест на время рассмотрения дела. Помимо этого, «Уралбиофарм» требовал наложить арест на долю Малика Гайсина в «Корона Тэхет», на ее акции и доли в других компаниях, а также связанные с ней компании, запретить Малику Гайсину принимать решения в компании и выводить средства, а ООО «Корона Тэхет» — совершать сделки. В этих требованиях суд отказал.

Первое заседание по иску состоится 19 сентября. В качестве третьих лиц к делу привлечена прокуратура Свердловской области, суд планирует привлечь территориальное управление Росимущества.

Одновременно с этим «Уралбиофарм» подал иск к компании «Сальвад», владельцем и руководителем которой, по данным системы «Спарк», выступает Айдан Гайсин. Компания расположена в Екатеринбурге и занимается оптовой торговлей. Суть претензий пока неизвестна.

Напомним, предприятие «Уралбиофарм» было национализировано по иску Генпрокуратуры в августе 2023 года, также изъяты были компании «Вагран», коммерческого банка «Вятич», доля в компании «Актай-М». Надзорное ведомство утверждает, что Малик Гайсин незаконно управлял своими активами, являясь при этом депутатом Государственной думы.

Ленинский районный суд рассматривает два уголовных дела в отношении Малика Гайсина: по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение), а также по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Фигурант находится под домашним арестом, однако рассмотрение дела постоянно откладывают из-за его болезни.

Ранее национализированные компании экс-депутата уже подавали иски к его активам. Так, по требованию национализированного ООО «Вагран» в качестве обеспечительных мер суд арестовал 62% ООО «Средуралинвест-МТ», Малику Гайсину запрещено совершать сделки, принимать решения и выводить средства. В июле «Вагран» подал иск на 43,5 млн руб. к ООО «Солтан Роял», которое находится под управлением Малика Гайсина.

Анна Капустина