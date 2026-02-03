Более 300 земельных участков экс-депутата Госдумы Гайсина обратили в доход государства

Кировский районный суд Екатеринбурга обратил в доход государства компании «Корона Тэхет» и «Индра-М», во владении которых находилось более 300 земельных участков стоимостью свыше 1 млрд руб. Организации принадлежали бывшему депутату Госдумы Малику Гайсину, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в 1996-2000 гг. Малик Гайсин, будучи депутатом Госдумы России, лично и через доверенных лиц незаконно участвовал в управлении хозяйствующими субъектами, пользовался финансовыми инструментами и скрыто ими владел, получая прибыль и развивая благодаря этому бизнес»,— сообщили в прокуратуре.

Активы «Корона Тэхет» и «Индра-М» формировались за счет имущества юрлиц, которые ранее обратили в доход государства, поскольку они были получены коррупционным путем, установило надзорное ведомство. Суд согласился с доводами прокурора о том, что активы юрлиц — это преобразованный коррупционный доход.

В августе 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга взыскал в пользу государства активы Малика Гайсина — акции ОАО «Уралбиофарм», коммерческого банка «Вятич» и доли в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». В сентябре 2024-го суд вновь удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии у бывшего депутата завода электрических соединений «Исеть». В отношении Малика Гайсина также рассматривают два уголовных дела. Его обвиняют в растрате, злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении.

