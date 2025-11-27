Активный актив

В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск ООО «Вагран» к бывшему владельцу и экс-депутату Госдумы Малику Гайсину с требованиями о взыскании 42,9 млн руб. Соответчиками по иску также выступают три физических лица. Суть требований не раскрывается, иск пока не принят к производству. В августе 2023 года активы бизнесмена, в том числе 95% долей ООО, были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как следует из картотеки арбитражного суда, компания ООО «Вагран» подала иск к Малику Гайсину, Одису Гайсину, Гульсине Муллахметовой, Наиле Салямуллиной. В качестве третьего лица привлечена Генеральная прокуратура РФ. Исковые требования составляют 42,9 млн руб. Детали иска пока неизвестны.

Ранее 95% долей в уставном капитале ООО «Вагран» принадлежали Малику Гайсину. 15 августа 2023 года Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в пользу государства активов бизнесмена — акций ОАО «Уралбиофарм», коммерческого банка «Вятич» и долей в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М», общей стоимостью более 3 млрд руб. Как установил суд, Малик Гайсин стал их владельцем в нарушение антикоррупционного законодательства, активы были приобретены в период 1995-1999 гг., когда он был парламентарием Госдумы второго созыва.

Согласно данным надзорного ведомства, бизнесмен лично и через доверенных лиц скупал акции одной из старейших фармацевтических компаний страны — ОАО «Уралбиофарм».

Кроме того, как указывалось в материалах дела, Малик Гайсин как член комитета Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам, обладал сведениями ограниченного доступа и скупал активы именно в той отрасли, где должен был курировать полномочия государства и исполнение законодательства. Именно таким образом был приобретен банк «Вятич» и учреждены ООО «Вагран» и ООО «Актай-М», которые являлись номинальными держателями акций подконтрольных депутату коммерческих организаций. Бизнесмен в свою защиту приводил аргумент, что владеет активами общей стоимостью более 3 млрд руб. последние 30 лет и это никогда не вызывало претензий со стороны государства.

9 сентября 2024 года Ленинский райсуд Екатеринбурга повторно удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства завод электрических соединений «Исеть», также до 2023 года принадлежавший Малику Гайсину. По данным надзорного ведомства, экс-депутат формально передал управление предприятием ООО «Вагран» и ООО «Актай-М».

Как утверждала Генпрокуратура, бизнесмен использовал завод в своих «бизнес-интересах» и выводил деньги в аффилированные компании, что оказало негативное влияние на выполнения гособоронзаказа в период проведения специальной военной операции (СВО).



Ранее изъятые компании уже подавали иски, ответчиками по ним привлекались юридические лица. Так, в июле этого года ООО «Вагран» подало иск на 43,5 млн руб. к ООО «Солтон Роял». В этом иске также третьим лицом значится Генпрокуратура.

ООО «Солтан Роял», по данным «Спарк» полностью находится во владении Малика Гайсина, она была зарегистрирована в 2016 году. Компания занимается вложениями в ценные бумаги, имеет недвижимость в Челябинской, Оренбургской и Саратовской областях. По итогам 2024 года ее выручка составила 40,4 млн руб., убыток — 25,8 млн руб.

Свердловский арбитражный суд в июне 2025 года арестовал доли ООО «Средуралинвест-МТ» в качестве обеспечительных сер по иску ООО «Актай-М» и ООО «Вагран». Общества требовали признать ничтожной сделку по приобретению Маликом Гайсиным 62% доли в уставном капитале «Средуралинвест-МТ». Малику Гайсину судом запрещено принимать любые решения в качестве владельца доли в компании.

«Средуралинвест-МТ» находится в Екатеринбурге. По данным kartoteka.ru компания зарегистрирована в 2002 году. Учредителями выступают Малик Гайсин, ООО «Вагран», ООО «Актай-М». Компания занимается вложениями в ценные бумаги, ее прибыль за 2024 год составили 5,3 млн руб.

В этом году изъятое АО «Уралбиофарм» подало иск к ООО «Корона Тэхет», которым также владеет Малик Гайсин. Истец намерен добиться расторжения сделки по приобретению ООО 42,5 млн акций АО «Омутинская научная опытно-промышленная база» и вернуть их на счет «Уралбиофарма». Дело назначено к судебному разбирательству.

АО «Омутинская научная опытно-промышленная база», по данным «Спарк» находится в мкр. Омутинский Кировской области и занимается производством фармацевтических субстанций. По данным за 2024 год, доходы компании составили 236,4 млн руб., чистая прибыль — 20,3 млн руб. компании владеет «Корона Тэхет».

Помимо этого, изъятые компании подавали иски об обеспечительных мерах в отношении движимого и недвижимого имущества бывших руководителей организации. Так, в марте 2025 года по требованию «Уралбиофарма» суд наложил арест на имущество Малика Гайсина и других бывших руководителей в рамках иска о взыскании более 22,7 млн руб. убытков.

При этом, в Ленинском райсуде Екатеринбурга рассматривается и уголовное дело в отношении Малика Гайсина, обвиняемого по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение). Обвинение утверждает, что в период с 2016 по 2018 год бизнесмен выдал займы подконтрольным ему компаниям и тем самым причинил ущерб в размере 333 млн руб. заводу «Исеть». По другому уголовному делу, также рассматриваемому этим же судом, Малик Гайсин обвиняется в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) 256 млн руб. того же завода. Рассмотрение обвинений судом часто переносится или откладывается по причине неудовлетворительного состояния здоровья обвиняемого.

Артем Путилов