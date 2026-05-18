Суд не стал взыскивать с Малика Гайсина и его партнеров 43 млн дивидендов

Арбитражный суд Свердловской области отказал в удовлетворении иска экс-компании Малика Гайсина «Вагран», изъятой в доход государства. Истец требовал взыскать с экс-депутата Госдумы и его партнеров 42,8 млн руб., полученных как прибыль от коррупционно нажитого имущества, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Иск был подан в июле 2025 года. Компания требовала взыскать основной долг и проценты за использование средств с самого Малика Гайсина, Одиса Гайсину, Наили Салямуллиной, Гульсины Муллахметовой.

Ленинский районный суд в августе 2023 года взыскал акции ряда предприятий, которые принадлежали Малику Гайсину, в их числе — ПАО Коммерческий банк «Вятич», «Уралбиофарм», доли Малика Гайсина и других ответчиков по арбитражному иску в ООО «Вагран». Генпрокуратура указала, что имущество было получено коррупционным путем. В апреле 2026 года Малика Гайсина приговорили к 14 годам колонии и штрафу в 2 млрд руб. за три эпизода растраты в крупном размере.

Деньги перевели на счет ответчиков со счета компании «Вагран», которая тогда принадлежала Малику Гайсину, в период с 2021 по 2023 год. Поступления объяснялись тем, что это прибыль предприятия.

«Ответчикам были перечислены денежные средства, в том числе, в пользу Гайсина Малика в общей сумме 27 млн руб., в пользу Гайсина Одиса в общей сумме 2,4 млн руб., в пользу Салямуллиной Наили в общей сумме 1,8 млн руб., в пользу Муллахметовой Гульсины в общей сумме 4,6 млн руб.»,— указано в иске.

Истец указал, что компания «Вагран» была изъята в доход государства, а полученные от нее средства являются необоснованным обогащением. В обращении было также указано, что компания действует в интересах Российской Федерации, поскольку сейчас полностью принадлежит государству.

Суд отметил, что прибыль была распределена законным способом, однако доход компании был получен от имущества, которое приобрели коррупционным путем. В решении суда указано, что обращение доход в государства — особая форма противодействия коррупции. Если незаконно полученный доход будет просто передан компании, это приведет к легализации средств, считает суд.

Причиной отказа стало то, что у частного лица нет полномочий действовать от имени Российской Федерации. ООО «Вагран» признали ненадлежащим истцом, в удовлетворении иска отказали.

Ранее бывшая компания Малика Гайсина отказалась от иска о его банкротстве. Изначально заявление к экс-депутату подала компания его дочери «Элитная спецодежда», однако позднее истца заменили на правопреемника фирмы — завод «Исеть», изъятый в доход государства. Тот отказался от требований.

Анна Капустина