Задержанный Францией танкер Tagor прибыл на якорную стоянку

Задержанный ВМС Франции танкер Tagor прибыл в залив Дуарнене в департаменте Финистер. Сейчас судно находится на якорной стоянке, пишет «Интерфакс». Как сообщает местное издание Sud Ouest, танкер сопровождали французские военнослужащие.

Французские ВМС при поддержке Великобритании задержали танкер в Атлантическом океане 31 мая. По данным французской стороны, Tagor шел из Мурманска. В посольстве РФ во Франции уточнили, что капитан танкера — россиянин. Он якобы отказался подчиниться указаниям ВМС Франции, власти начали расследование. Кремль счел задержание танкера незаконным, а МИД России назвал инцидент «примером правового нигилизма».