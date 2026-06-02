МИД России назвал задержание танкера Tagor примером правового нигилизма

Задержание в Атлантическом океане судна Tagor, которое направлялось из Мурманска в Камерун, представляет собой пример европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Обращаем внимание наших европейских коллег на то, что суда, работающие в их интересах, нередко ходят под «удобными» флагами. Перенос французами борьбы с такими судами в пространства открытого моря, где действует свобода судоходства, может дорого обойтись всему мировому торговому судоходству», — заявила Мария Захарова.

31 мая ВМС Франции при поддержке британских сил задержали судно Tagor по подозрению в принадлежности к так называемому «теневому флоту» России и нарушениях международных санкций. На борту находятся 23 члена экипажа, капитан — гражданин России. Судно принудительно направили во французский порт.