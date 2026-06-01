Капитаном задержанного Францией танкера Tagor оказался россиянин

По предварительным данным посольства России во Франции, капитан задержанного в Атлантическом океане танкера Tagor — россиянин. Официально сведения пока не подтверждены. Судно задержали 31 мая французские ВМС при поддержке Великобритании. По версии французских властей, танкер «теневого флота» и шел из Мурманска.

Российское посольство запросило у местных властей, есть ли граждане РФ среди членов экипажа. «Ответа от МИД Франции до сих пор не поступило. В целом, никаких уведомлений от французской стороны о действиях в отношении этого судна не было»,— указано в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Tagor находится под международными санкциями и нарушает морское право. По данным VesselFinder, судно шло под флагом Мадагаскара.

В марте Франция при поддержке Британии задержала шедший под флагом Мозамбика танкер Deyna. Судно заподозрили в использовании подложного флага. Эмманюэль Макрон заявлял, что танкер относится к «российскому теневому флоту». В середине апреля судно отпустили после уплаты штрафа.