Песков назвал незаконным задержание Францией шедшего из России танкера Tagor

В Кремле считают задержание танкера Tagor в Атлантическом океане незаконным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Судно задержали 31 мая французские ВМС при поддержке Великобритании. Власти Франции считают танкер частью «теневого флота».

«Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с пиратством международным. Мы абсолютно не согласны, что они осуществляются в полном соответствии с международным правом»,— сказал господин Песков на брифинге. «Россия принимает ряд мер для обеспечения сохранности своих грузов и продолжит принимать этот ряд мер с учетом, скажем так, имеющегося вот этого негативного опыта»,— добавил он.

Военно-морской флот Франции заявил, что Tagor шел из Мурманска. По данным VesselFinder, судно следовало под флагом Мадагаскара. По предварительным данным посольства России во Франции, капитан танкера — россиянин.