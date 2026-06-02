Ярославская область заняла 54-е место по уровню благосостояния семей

Ярославская область заняла 54-е место в рейтинге регионов России по уровню благосостояния семей по итогам 2025 года. Данные представило рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня».

Рейтинг рассчитывался на основе данных Росстата как потенциально возможный остаток доходов семьи с двумя работающими взрослыми после обязательных минимальных расходов. Согласно расчетам, в 2025 году потенциально возможный остаток у среднестатистической семьи с двумя детьми в регионе составил 31 813 руб. в месяц, с одним ребенком — 51 698 руб.

По итогам 2024 года регион занимал 60-е место в рейтинге. Тогда возможный остаток после обязательных расходов у семьи с двумя детьми составлял 20 319 руб., с одним ребенком — 38 739 руб.

Лидерами рейтинга стали ЯНАО и ХМАО. Там потенциальный остаток семьи с двумя детьми после обязательных расходов превысил 100 тыс. руб. Последние места в рейтинге заняли субъекты, где потенциально возможный денежный остаток отрицательный: это Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Чечня и Ингушетия.

