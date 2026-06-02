Главные новости к утру 2 июня

В Краснодарском крае беспилотники атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод. На предприятии произошел пожар. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в региональном оперштабе. В Славянске-на-Кубани обломки беспилотника упали на территории многоквартирного дома. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы, добавили в штабе.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей города не занимать очереди за покупкой бензина с самого утра. По итогам оперативного совещания, окончившегося ночью 2 июня, господин Развожаев сообщил, что в этот день продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 будет производиться только по талонам, на ТЭС и автозаправках АТАН.

Хамовнический суд Москвы зарегистрировал новый иск об обращении в доход государства имущества основателя «Русагро» Вадима Мошковича и экс-гендиректора холдинга Максима Басова. Иск был подан 28 мая. Беседа по нему назначена на 4 июня.

Программисты в России столкнулись с проблемами в разработке из-за ограничений VPN-трафика. В основном речь идет о нестабильном доступе к внешним ресурсам разработки, причем не только о недоступности отдельных сервисов, но и о серьезном осложнении уже привычных процессов.

Эксперты по кибербезопасности обнаружили 48,8 тыс. уязвимостей в популярных мобильных приложениях российских разработчиков за 2025 год, что на 63% больше показателя годом ранее. При этом количество критических угроз составило более 19 тыс.

Сербия не намерена отменять безвизовый режим с Россией, заявил президент страны Александр Вучич. Он подчеркнул, что такое решение не будет принято, а даже если кто-то его примет, оно будет немедленно отменено.

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 1 июня раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за эскалацию в Ливане. Дональд Трамп назвал Биньямина Нетаньяху сумасшедшим и обвинил в неблагодарности. По данным Axios, после разговора Израиль отказался от планов бомбить Бейрут.

Американская Alphabet, материнская компания Google, объявила о планах привлечь $80 млрд за счет размещения акций. Средства пойдут на расширение инфраструктуры для искусственного интеллекта. Компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта вложит $10 млрд.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что ей удалось сформировать коалиционное правительство. Формирование кабинета министров шло с марта. Это были самые продолжительные переговоры по формированию правительства в истории королевства.