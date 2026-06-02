Генпрокуратура подала новый иск к основателю «Русагро» Вадиму Мошковичу

Хамовнический суд Москвы зарегистрировал новый иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества основателя «Русагро» Вадима Мошковича и экс-гендиректора холдинга Максима Басова. Иск был подан 28 мая. Беседа по нему назначена на 4 июня.

В начале мая суд удовлетворил требование Генпрокуратуры об обращении в доход государства более половины акций «Русагро», а также конфисковал более 10,5 млрд руб., валютные счета господина Мошковича и 87 млн руб. господина Басова.

Ранее Генпрокуратура обвиняла господина Мошковича в нарушении антикоррупционного законодательства, а также в сокрытии кипрских офшоров и выводе прибыли. Уголовное дело о мошенничестве связано с долгом перед кредиторами на 86 млрд руб. Господин Мошкович и господин Басов вину не признают.